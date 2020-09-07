Андрей Данилко на фото с Шатуновым показал, как выглядел до «превращения» в Верку Сердючку

Певец Андрей Данилко, которого все знают, как Верку Сердючку, в Instagram разместил снимок со своим давним другом бывшим музыкантом группы «Ласковый май» Юрой Шатуновым. На фотографии две звезды совсем еще юны и молоды.

«С днем рождения, Юра», — подписал кадр Данилко. Отметим, что Шатунову исполнилось 47 лет.

«Какая классная фотография. Выглядите, как братья», «Боже. Какие вы красивые мужчины», «Машина времени все-таки существует. Вы оба просто красавцы», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Андрей Данилко еще в школе увлекся творчеством группы «Ласковый май». Он безумно хотел стать ее солистом. Однако после разговора с Андреем Разиным отказался от этой идеи.

больше по теме Андрей Данилко отыскал в архивах раритетный снимок Аллы Пугачевой в бочке Верка Сердючка не забыла поздравить Примадонну с днем рождения.

Данилко в юности занимался в театральной студии «Гротеск», где и стал использовать образ Верки Сердючки. Сегодня на Украине это один из самых раскрученных артистов, который в прекрасных отношениях с президентом страны Владимиром Зеленским.