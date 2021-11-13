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Правнучка Елизаветы II может получить престижный королевский титул

Дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон удостоят редкой чести.

Правнучка Елизаветы II может получить престижный королевский титул
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми: Луи, Шарлоттой и Джорджем. Фото: globallookpress.ru

Правнучка Елизаветы II может получить престижный королевский титул. Единственная дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон уже стала принцессой по праву рождения, но однажды ей предстоит подняться по королевской иерархии.

Когда ее отец принц Уильям займет престол, Шарлотта станет Королевской принцессой и обращаться к ней будут «Ваше королевское высочество». Право на этот титул имеет только старшая дочь правящего монарха. Сейчас этот титул принадлежит принцессе Анне – единственной дочери королевы. Такой информацией поделился Дункан Ларкомб с изданием Express.co.uk.

Также продвинется по карьерной лестнице и маленькая Сиенна, дочь принцессы Беатрис. Как только принц Чарльз займет престол, его внучка получит титул принцессы.

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Елизавета IIКейт МиддлтонПринц Уильямпринцесса Шарлотта