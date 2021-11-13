Напоминает бывшую солистку: Артик отметил восходящую звезду во время поиска новой Асти

Исполнитель Артем Умрихин, известный под псевдонимом Artik, находится в поисках солистки для группы Artik&Asti. Артисту уже приглянулась одна исполнительница. Поклонники отмечают, что певица внешне схожа с экс-участницей коллектива Анной Дзюбой.

Напомним, не так давно певица Анна Дзюба покинула дуэт Artik&Asti. Исполнительница вынудила коллегу искать себе новую солистку.

Артем Умрихин не стал отчаиваться и устроил кастинг. Поклонники музыкального коллектива гадают, кто из современных артисток сможет стать заменой Анны Дзюбы. Пока Артик не озвучивает имя победительницы в его отборе.

Однако Умрихин оценил творчество ETOLUBOV в своем микроблоге. Певица выступает в жанре иди-поп и является любимицей одного из лучших клипмейкеров страны – Алана Бадоева.

Бадоев снял для новой солистки Artik&Asti несколько роликов на песни «Ты такой» и «Манго». Последний клип снимался на Сейшельских островах.

Фанаты Артика решили, что артист не просто так поделился новым клипом артистки в Stories личного микроблога. ETOLUBOV и бывшая солистка группы Artik&Asti одинаковы по типажу. Это заставляет поклонников коллектива не сомневаться, что Умрихин выберет именно эту певицу.

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