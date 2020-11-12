«Москва не верит слезам»: Жуков и Artik & Asti выпустили клип о добрых делах

Необычное трио в лице кумира 90-х Сергея Жукова и коллектива Аrtik & Asti недавно записали новый трек — «Москва не верит слезам». К слову, сразу после его выхода многие провели параллель с названием фильма Владимира Меньшова, однако музыканты опровергли все досужие домыслы. А накануне выпустили клип, в котором снялся сын Жукова — Энджел, блогер Саша Спилберг и другие не столь известные актеры.

Видеоролик получился, пожалуй, самым умилительным в истории обоих коллективов. В нем артисты запускают цепочку маленьких добрых дел: помощь девочке с поиском сбежавшей собаки, возвращение украденной у другой девушки сумки, игра в баскетбол с парнишкой-инвалидом и множество других полезных свершений. Музыканты решили, что те, кто посмотрит такой добрый клип, тоже сможет сделать хоть одно доброе дело для незнакомого человека.

К слову, все трое когда-то давно приехали покорять Москву и им это удалось. Сергей Жуков прибыл из Димитровграда 26 лет назад, Артик — из Запорожья, а Асти — из Черкасс.