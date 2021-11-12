«Классическое проявление девочки-блондинки»: Юлия Савичева рассказала о подросшей дочери Анне

Исполнительница Юлия Савичева призналась, что ее дочь растет настоящей модницей. Знаменитость удивляется, поскольку сама была пацанкой в детстве.

Напомним, недавно Юлия рассказала о своих школьных годах. Савичева призналась, что носила короткую стрижку и не пользовалась популярностью у противоположного пола.

А вот ее дочь от музыканта Александра Аршинова — Анна — чувствует себя принцессой. Девочка любит розовый цвет и наряжаться перед выходом.

«Кажется, Аня растет настоящей гламурной леди. Не знаю, как долго это продлится, но на этот период она обожает розовый, пони, единорожек, сердечки, стразы, косметику и все воздушное. Классическое проявление девочки-блондинки. Мы ни в коем случае не навязываем ей какой-то определенный стиль, мы только поддерживаем ее в желании самовыразиться таким образом», — заявила Савичева.

Юлия рассказала, что ни она, ни свекровь не были любительницами платьев и духов в детские годы. А вот ее родная мама до сих пор выбирает каблуки и старается выглядеть утонченной. Савичева уверена, что Анна пошла в свою бабушку.

«Перед выходом обязательно душится детской туалетной водой и наклеивает на уши стразы. Вот такая мадам подрастает!», — похвасталась дочкой певица.

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