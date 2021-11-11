«Таким я не видела его никогда!»: Савичева поругалась с мужем из-за нового клипа

11 ноября певица Юлия Савичева выложила в социальные сети отрывки из своего нового клипа на песню «Эверест». Полная версия видео должна скоро появиться в YouTube.

А пока 34-летняя артистка поделилась, что музыкальный ролик мог бы вообще не увидеть свет. Когда ее муж ознакомился с финальной версией клипа, у супругов произошла ссора.

«Таким я не видела его никогда! После просмотра, он сказал, что категорически против выпуска «Эвереста» и не хочет, чтобы Аня (дочь Савичевой, — Прим. авт.) увидела это и задавала потом вопросы про «нового папу». Без выяснения отношений не обошлось. Мы оба очень эмоциональные», — рассказала Юлия в Instagram.

Похоже, что в своей новой видеоработе певица слишком много и страстно обнимается с мужчиной-моделью. Савичева рассказала, что предлагала мужу сыграть ее любовника в этом клипе, но он отказался.

К моменту публикации этого поста семейная ссора уже улеглась, Юлия сообщила, что в итоге они с мужем поняли друг друга, ведь на экране — всего лишь работа певицы, творческий процесс.

«Вообще, семейные отношения — это постоянная работа, договоренности и уступки. Нам с мужем приходилось сталкиваться со многими трудностями, но мы преодолевали их и росли вместе так же, как и наши отношения», — пишет звезда.

Она также добавила, что клип уже мог бы выйти на просторы Интернета, но «из-за семейных разногласий» премьера задерживается. Вероятно, супруг артистки все-таки настоял на том, чтобы некоторые сцены ролика были перемонтированы.

Напомним, в 2014 году Савичева вышла за музыканта и певца Александра Аршинова, который стал писать песни для своей жены. В 2017-м у них родилась дочь.

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