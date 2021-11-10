«С мамой Аллой? Какая моложавая»: Пугачева в узких кожаных «рокерских» штанах оделась на прогулку с сыном Гарри

Примадонна утеплилась перед выходом на улицу, накинув ультрамодное пальто с меховым капюшоном и примерив шапку-беретку.

Готовясь к прогулке с сыном Гарри, 72-летняя Алла Пугачева утеплилась, одевшись по-молодежному стильно и одновременно практично. Примадонна отдала предпочтение бело-розовому укороченному пальто с широкими рукавами и с меховым капюшоном. Изюминкой тренча стал принт pied-de-poule. Также певица добавила своему аутфиту драйва, примерив узкие кожаные «рокерские» штаны. Ну а романтичности наряду придала шапка-беретка, как у стюардесс.

Свои белокурые локоны Алла Пугачева оставила распущенными по плечам, сделав фирменную укладку — мелкие пышные кудри с челкой. Не забыла певица и про макияж, подкрасив губы блестящей нюдовой помадой. Еще историк моды Александр Васильев, делая комплимент Примадонне, подметил, что рядом с шоуменом Максимом Галкиным она заметно похорошела и помолодела.

«С мамой Аллой? Какая моложавая», «Выглядит еще моложе, чем в детстве Кристи?? Ну как так?», «Время над ней не властно», «С замужеством только похорошела и стала еще моложе», «Ну а как иначе? Если у тебя молодой муж и маленькие дети, надо соответствовать! Вот Алла и выглядит на 20 лет моложе», «Ей больше 50-ти не дашь!! Улетная», — пишут фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.