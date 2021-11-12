«Почему бы нам не быть вдвоем?»: Юлиан рассказал об отношениях с Анастасией после развода

Как отметил музыкант, они друг друга во всем поддерживают.

Музыкант Юлиан заявил, что находится после развода в прекрасных отношениях со своей бывшей женой певицей Анастасией.

«Почему бы нам не быть вдвоем? Мы друг друга действительно поддерживаем. У нас все замечательно. Но жениться я на ней больше не собираюсь». Юлиан

Как отметил Юлиан, их отношения с Анастасией после развода переросли в большую дружбу. Они даже готовят совместную программу, с которой буду ездить на гастроли, сообщает «Собеседник».

Напомним, что брак Юлиана с Анастасией оказался скоротечен. Вместе они были всего год, после чего приняли решение развестись.

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