«Лез к нему обниматься в его эротических снах»: Юлиан — о Соседове после обвинений в домогательствах

Певец Юлиан заявил, что ему странно слышать из уст музыкального критика Сергея Соседова обвинения, якобы он его домогался.

«Видимо, я лез к нему обниматься в его эротических снах! Наверное, я ему снюсь. Я вообще не очень понимаю, какие замечания, за которые я его якобы благодарил, он имеет в виду. Я никого ни за что не благодарил. Благодарить его за работу — не моя компетенция». Юлиан

По словам Юлиана, Сергей Соседов в последнее время потерял чувство реальности. Он посоветовал музыкальному критику менее серьезно относиться к его роли в шоу «Суперстар. Возвращение».

Ранее Сергей Соседов говорил, что после одного из выпусков шоу Юлиан стал его чересчур назойливо благодарить за замечания. При этом певец лез откровенно обниматься, что очень не понравилось Соседову, сообщает «Собеседник».

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