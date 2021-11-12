«Я никогда не троллил Ольгу»: Родион Газманов — о своих стихах про ягодицы Бузовой

Сын Олега Газманова нередко рассуждает на злобу для у себя в микроблоге.

Однажды Родион Газманов так вдохновился историей про «пятую точку» Ольги Бузовой, что написал стихотворение. Лирическим текстом артист поделился в своем микроблоге, поднимая тему о том, что в настоящее время куда легче привлечь внимание, обнажившись, чем какими-то своими достижениями.

В проекте «Загугли звезду», новый выпуск которого появился на портале Teleprogramma.pro, артист на резонное замечание о том, что многие стараются пропиариться за счет Бузовой, подчеркнул:

«Я никогда не троллил Ольгу, просто считаю возможным высказываться в своем Инстаграме о каких-то происходящих событиях, которые привлекают человеческое внимание, и мое в том числе», — высказался Газманов-младший.

Родион напомнил, что у него был пост в микроблоге и на другу тему. Когда Бузова объявила, что Манукян ее избивал, Газманов обобщил проблему и высказался в защиту всех женщин, подвергшихся насилию.

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