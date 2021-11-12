«Ничего, кроме чувства гордости»: Родион Газманов рассказал, что получил вместе с медалью за поездку в военную Сирию

В 2018 году музыканта наградили за поездку в зону боевых действий.

Старший сын Олега Газманова Родион стал героем проекта «Загугли звезду». Артист много рассказал о себе и своей творческой деятельности – нынешней и будущей, а также развенчал слухи о своем романе с Лизой Арзамасовой.

Кроме того, артист поведал, за что получил государственную награду в 2018 году, точнее даже, какие привилегии она ему принесла. Напомним, в составе целой звездной делегации сын Газманова побывал в Сирии, где российские вооруженные силы участвовали в боевой операции по освобождению государства от террористов.

За концерт в «горячей точке» Родион Газманов, как и другие знаменитости, получил медаль. А вместе с ней — волну хейта в свой адрес от соотечественников.

«Мол, за нее мне полагаются офицерские, а точнее ветеранские льготы. Правда здесь только то, что я действительно выступал в Сирии. А что касается медали, то это специальный отличительный знак, который дают гражданским лицам за содействие в выполнение боевой задачи», — рассказал артист. И подчеркнул:

«Он не несет в себе никаких льгот, налоговых вычетов и прочих преференций. Ничего, кроме чувства гордости за то, что ты побывал в «горячей точке». Это дорогая для меня награда, которой я очень горжусь и держу на полке. Но ни на какие мероприятие с этой наградой я не хожу, поскольку не являюсь ветераном и военнослужащим».

Такая же награда была вручена Олегу Газманову, Денису Майданову, Николаю Расторгуеву, Александру Розенбауму, Заре.

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