«Целоваться за деньги»: Муцениеце вспомнила, как снималась в интимных сценах

В этом году Агата Муцениеце отметила свое 32-летие. Свою актерскую карьеру она она начинала много лет и уже, казалось бы, могла привыкнуть к постельным сценам в кино. Но звезду до сих пор смущают некоторые моменты. Об этом она рассказала в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики».

«Первое время, когда ты только начинаешь сниматься в кино, у меня пот из подмышек тек так, что чувствовала, что капля просто течет. А как раз, когда я первый раз была на «Закрытой школе», мой первый поцелуй был с моим будущим мужем. А сейчас я снималась с Сашей Робаком. Мы еще не успели подружиться, а нам уже надо было целоваться. И это было так странно, неловко. Я всегда говорю: актеры – проститутки. Целоваться за деньги с незнакомым человеком может только актер», — сказала Муцениеце.

Добавим, ранее стало известно, что Муцениеце зарабатывает 100 тысяч рублей за один съемочный день в кино.

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