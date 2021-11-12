Вышел из траура: вдовец Прохор Шаляпин в белоснежном костюме и с белокурыми волосами взорвал Сеть

37-летний Прохор Шаляпин этой осенью стал вдовцом. Его супруга-миллионерша из Канады Татьяна Дэвис умерла в Америке от коронавируса. Музыкант долго оплакивал возлюбленную, свадьбу с которой сыграл в середине лета.

Но на днях Шаляпин решил начать новую жизнь. и начал с внешнего преображения. Он показал свой новый имидж. Теперь артист – блондин. К тому же, он предстал в белоснежном костюме.

«Только незрелый человек беспокоится о том, что скажут о нем или как его назовут. Неважно, как называть сакуру, — как ее ни назови, она все равно цветет божественно», — подписал под снимком артист.

Подписчики в комментариях оценили преображение вдовца. Под снимком сплошь восторги и комплименты – блондин Шаляпин буквально взорвал Сеть своим преображением.

«Просто огонь тебе в этом цвете», «Шикарный!», «Прекрасный образ!», «Очень подходит этот цвет волос!!!! Супер», «Ангел», «Принц», «Как красиво!», «Красиво очень! Элегантно! Счастья Вам Прохор!», «Какой дивный образ», — пишут люди.

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