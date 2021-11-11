«Была в шоке, насколько откровенно»: коллега Прилучного рассказала о совместной с актером постельной сцене

Александра Черкасова-Служитель, коллега Павла Прилучного, рассказала о совместной откровенной сцене. Актеры играют в новом фильме «Тень звезды». Девушка призналась, что не ожидала на столько раскрепощенной съемки.

«Я только на озвучании фильма увидела, что получилось — и была в шоке, насколько все это откровенно! Там был взят довольно крупный план до попы. Вообще, когда я вижу в сценарии откровенную сцену, я всегда обговариваю ее с режиссером — все должно быть оправдано, и, если на мой взгляд, можно обойтись без подобной сцены, я буду на этом настаивать. Все-таки у меня есть родители, я не хочу, чтобы они столкнулись с какими-то осуждением, насмешками по поводу этих сцен», — рассказала актриса в интервью с Cosmopolitan.

Черкасова-Служитель хорошо отзывается о своем коллеге несмотря на то, что во время съемок произошел крупный скандал. Напомним, жена Павла, Агата Муцениеце, подала на развод и обвинила его в домашнем насилии.

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