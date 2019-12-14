КИНО

Прилучный сменил имя, чтобы избежать покушения

Актер взял себе творческий псевдоним и временно вид деятельности.

Прилучный сменил имя, чтобы избежать покушения
Павел Прилучный/Фото: https://www.instagram.com/p/By8O5aMlrdZ/

Актер Павел Прилучный сменил имя, чтобы избежать покушения. Теперь артист носит псевдоним Нэйм и переквалифицировался в рэп-исполнителя. Сам Павел рассказал журналистам, что развитие в этом направлении для него – новый опыт. В этом деле Прилучный старался выложиться на полную, поэтому просит аудиторию не судить его.

Отмечается, что речь идет о съемках нового кинопроекта – мелодраме «Рил ток». Режиссером картины стал Дмитрий Губарев, а Павел Прилучный сыграет главную роль. Партнерами по сериалу стали небезызвестные Александра Черкасова-Служитель и Кирилл Нагиев. Последний, к слову, сыграет менеджера Нэйма. Главному персонажу в течение некоторого времени предстоит не только разобраться с творческим кризисом, но и избежать покушения на убийство.

Телохранителем же рэпера, отмечают «7 дней», неожиданно станет девушка. Продюсер картины Михаил Курбатов уверен, что такой ход понравится аудитории, ведь современные условия жизни перестраивают характер современных женщин – те становятся сильнее и независимее. Саша Черкасова подчеркнула, что все трюки своей героини выполняла сама – для этого она несколько месяцев училась стрелять и занималась тайским боксом.

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Прилучный сменил имя, чтобы избежать покушения
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