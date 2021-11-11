«Обстоятельства поменялись»: Решетова рассказала, почему не дала интервью Собчак

Анастасия Решетова рассказала, почему не дала интервью Ксении Собчак. Модель проводила вопрос-ответ с подписчиками в своем микроблоге. Один из подписчиков поинтересовался: «Сходила бы на «Осторожно Собчак».
«Я сначала согласилась, но потом обстоятельства поменялись и в итоге появился «Мой монолог». Но, думаю, в любом случае, даже если бы тогда пошла к Ксении, мы бы сделали крутой контент, совсем отличный от «Монолога». Это разное» — рассказала Решетова в своем Instagram.
Напомним, в мае этого года модель выпустила на с своем YouTube канале короткометражку «Мой монолог». Девушка рассказала о своем детстве, карьере и отношениях с Тимати.
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