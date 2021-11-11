Сухая кожа: что делать
Видео
Девочки выросли: кем стали актрисы сериала «Папины дочки»
Видео

«Обстоятельства поменялись»: Решетова рассказала, почему не дала интервью Собчак

У популярной телеведущей были все шансы узнать сокровенные тайны модели, но интервью сорвалось.

«Обстоятельства поменялись»: Решетова рассказала, почему не дала интервью Собчак
Анастасия Решетова. Фото: globallookpress.ru

Анастасия Решетова рассказала, почему не дала интервью Ксении Собчак. Модель проводила вопрос-ответ с подписчиками в своем микроблоге. Один из подписчиков поинтересовался: «Сходила бы на «Осторожно Собчак».

Фото Анастасии Решетовой
Анастасия Решетова. Фото: Instagram.com/volkonskaya.reshetova

«Я сначала согласилась, но потом обстоятельства поменялись и в итоге появился «Мой монолог». Но, думаю, в любом случае, даже если бы тогда пошла к Ксении, мы бы сделали крутой контент, совсем отличный от «Монолога». Это разное» — рассказала Решетова в своем Instagram.

Напомним, в мае этого года модель выпустила на с своем YouTube канале короткометражку «Мой монолог». Девушка рассказала о своем детстве, карьере и отношениях с Тимати.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.

Тэги

Анастасия РешетоваКсения СобчакТимати