«Ни с казахом, ни с чеченцем»: Анастасия Решетова опровергла слухи о своих романах

Телеведущая Анастасия Решетова обратилась к фолловерам, которые распускают о личной жизни знаменитости нелепые слухи. В последних Stories личного микроблога Решетовой появилась свежая запись с резким высказыванием.

Бывшая возлюбленная шоумена Тимати призналась, что устала от приписанных ей романов с богатыми бизнесменами и политиками.

«Прочла очередную порцию слухов, касаемо своей личной жизни. Мне очень интересно, когда это закончится. И, мальчики-девочки дорогие, спешу вас расстроить, я не встречаюсь ни с казахом, ни с чеченцем, ни с казахским чеченцем, как писали много месяцев назад. Тем более с женатым», – высказалась Решетова.

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Даже Тимати заступился за экс-избранницу, опровергнув все слухи об отношениях Решетовой с влиятельными людьми. Анастасия удивилась, что Тимур встал на ее сторону в борьбе с недоброжелателями.

Напомним, ранее Анастасия Решетова оправдалась за копирование образов зарубежных звезд. Знаменитость одевается у своего друга и стилиста Алеко Надиряна, который заимствует у американских знаменитостей идеи модных аутфитов.

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