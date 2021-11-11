«Рыженькая ранетка» вспомнила, как ей предложили лишиться девственности на гастролях

Женя Огурцова не скрывает, что за кулисами в ее рок-группе творились страшные вещи.

Бывшая участница девичьей рок-группы «Ранетки» Женя Огурцова после распада коллектива прославилась тем, что выпустила книгу с нелицеприятными подробностями своей звездной карьеры.

«Рыженькая клавишница» рассказала публике о том, что девушки в коллективе подвергались эмоциональному насилию со стороны руководства проекта и иногда это переходило в сексуальные домогательства.

Один из примеров музыкант озвучила в YouTube-шоу «Алена, блин!» Она рассказала, как чуть было не потеряла девственность во время оргии с руководством группы на гастролях. Женя рассказала, что тогда ей было 16 лет, она начала встречаться с 18-летним парнем и переживала по поводу того, что вот-вот должна лишиться невинности.

«Я прихожу и рассказываю об этом девочкам — мы были настоящей семьей. Нам внушили конкретно, что мы семья и ближе никого нет. Но это отдельная тема… И я, естественно поделилась тем, что переживаю: потерять девственность — это же больно, страшно, а вдруг кровь… — вспоминает Огурцова. — Буквально через несколько дней мы уезжаем на концерт в Самару. Один из взрослых говорит: «Заходи ко мне в номер, поговорим». Я захожу, он мне дарит фаллоимитатор и говорит: «А теперь давай с нами?» И закрывает номер».

Для 16-летней девушки это был шок: ей предложили устроить секс втроем. Она расплакалась и стала умолять, чтобы ее отпустили. При этом речь шла о людях, которых она позиционировала как самых близких для себя на тот момент.

«Чудом я схватила ключ и убежала, когда действия сексуального характера между ними уже начались. Они начали при мне заниматься сексом, там и минет, все это на моих глазах… — рассказала Женя. — Я прибежала в номер к Третьяковой (басистка «Ранеток». — Прим. авт.) вся в слезах, в ужасе, с этим фаллоимитатором в руках…»

Огурцова поделилась, что потом весь этот инцидент был переведен в шутку и она вычеркнула его из своей памяти, чтобы продолжить работу в коллективе. Все было подано так, будто девушке хотели помочь с ее деликатной проблемой. Спустя десять лет этот случай стал одним из эпизодов ее книги.

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