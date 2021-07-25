Откровения экс-«Ранетки» Жени Огурцовой: «Продюсер хотел, чтобы из-под юбочек полилась кровь»

Книга Жени Огурцовой

«Ранетки. Счастливый билет в ад» вышла не на бумаге, ее можно купить только на сайте ranetki.pro, в электронном формате, за немалую сумму — 1290 руб. Женя сэкономила на корректоре и редакторе — в книге множество выражений типа «она спустила на меня всех коней» и так далее. Мы прочитали книгу, пытаясь понять: это действительно душераздирающая история про ад, в который попали старшеклассницы, или попытка снова привлечь к себе внимание?

Ею «движила» любовь «Однодневка», может, слишком резкое слово, но просуществовали «Ранетки» восемь лет, а настоящей популярностью пользовались всего года три-четыре. Тогда вышел сериал с участием девушек на телеканале СТС, у группы появилось множество фанатов и фанаток. «Ранетки» ездили на гастроли, даже однажды собрали «Олимпийский». Большинство взрослых их популярность если и заметили, то краем глаза — основной аудиторией была молодежь.

Начиналось все осенью 2004 года, когда продюсер (Женя упорно называет его в книге просто «продюсер», хотя легко выяснить, что у него есть имя и фамилия — Сергей Мильниченко) собрал девичью группу из старшеклассниц.

С родителями Жени он был хорошо знаком уже лет десять, так что она естественным образом попала на кастинг, а затем и в коллектив. Тогда важным казалось скрывать от публики, что «Ранетки» — продюсерский проект: это считалось зазорным. По легенде девушки сами собой собрались и начали играть музыку.

«Музыка меня особо не интересовала, концертами я не грезила и написать «настоящий хит» не пыталась», — откровенничает Женя. Зато ей нравились парни, работавшие на репетиционной базе: «Мною всегда движила любовь!» (Орфография, пунктуация и стиль оригинала в цитатах сохранены, только к нецензурным выражениям мы подбираем синонимы. — Ред.)

Официальной датой рождения группы стал август 2005-го: «чтобы все [офигевали] от того, как быстро мы научились играть». На самом деле репетировали они много месяцев. Продюсер раскручивал девушек, привлекая к ним внимание. Правда, «далеко не все его идеи были хорошие».

«Например, он хотел, чтобы мы вышли на сцену в коротких юбочках, и в какой-то момент из-под этих юбочек по ногам полилась бы кровь. Еще у него была идея, чтоб из-под юбочки торчал кончик члена (подвязать фаллоимитатор). И люди бы приглядывались, что это там такое виднеется? А потом заголовки газет «Рыжая из «Ранеток» мужик». Впрочем, в жизнь эти радикальные идеи претворены не были.

Продюсер постарался сделать так, чтобы группа стала для девочек семьей (все они пережили развод родителей). «Продюсера мы называли «Папа-Ранетка», директор был «Мама-Ранетка» и далее по списку. (…) И мы, как зомбированные, на каждом интервью повторяли: «Мы семья! Мы семья!», как секта какая-то. Огромного количества вещей не произошло бы, будь мы хоть немного постарше. Вещей ужасных и сильно травмирующих некрепкую психику юных девочек».

Читатель после таких слов готов ко всему — например, к рассказу о ежедневных групповых изнасилованиях. Но речь идет скорее о том, что девочками манипулировали: например, всех заставляли «дружить против» одной, которую продюсер обвинял во всех смертных грехах. «Одну неделю я была плохая. Много болтаю, слишком заносчивая и т. д. (…) Следующую неделю Лена была козлом опущения (sic! — Ред.). Когда я уже в более взрослом возрасте увидела у П. в туалете книгу «Искусство манипулировать людьми», мне многое стало понятно».

Плюс к этому у Жени случился приступ острого панкреатита: она попала в больницу, где за неделю похудела на 15 кг. После этого она часто падала в обмороки, на концертах дежурила бригада скорой. Как-то на гастролях она решила «послать все н… вот прям сейчас». Ее попросили лечь спать, перенеся разговор на следующий день. «Никакого разговора не случилось, мне вкололи анальгин, и я пошла работать. Лишь возле сцены поставили табуреточку, чтоб я могла отдохнуть».

«Взрослый дядька предложил наблюдать»

Ну а если говорить о сексуальном насилии и домогательствах… Психолог пару лет назад спросила Женю, не подвергалась ли она насилию со стороны взрослого мужчины. «Я уверено ответила, что нет. Я не помнила ничего подобного». А потом выяснилось, что ее мозг стер это «из памяти абсолютно», но «в мою сторону таки были совершены насильственные действия от одного из членов той самой «любимой» семьи. Мне было 16».

Незадолго до этого Женя планировала потерять невинность со своим парнем. «Конечно, меня одолевали страхи: а вдруг будет больно? А вдруг будет много крови? Собственно, все так и было, и все мои страхи подтвердились, поэтому я была в очень расстроенных чувствах. Правильнее было бы обратиться за помощью к маме, но я пошла к семье.Видя мое волнение и огорчение, взрослый мужчина решил меня поддержать и подарил мне фаллоимитатор. И пригласил к себе в номер.

Был еще третий участник, который сам/сама не понимал весь ужас происходящего. Меня насильно пытались удержать в номере и склонить к просмотру и, возможно, участию. Я начала кричать, просила меня выпустить, естественно заплакала. То, что я близка к истерике, никого не останавливало.

Для того, чтобы я поняла, что они не шутят, взрослый дядька разделся и предложил просто понаблюдать за ними. В этот момент, когда они начали, я и смогла чудом схватить ключи, открыть номер и убежать.

В номере меня заплаканную встретила Лена. Мы все вместе перевели это все в шутку. Ни одна из нас тогда не смогла бы осознать, что это действительно насилие! А дарить девушке в 16 лет фаллоимитатор — это извращение! Человек явно нездоров! Но тогда у нас и мысли такой не возникало! Ха-ха! Как весело! — примерно так это воспринималось. Но наш мозг тактично все затирал и видоизменял. Это естественная защитная реакция».

Однако это, пожалуй, самая душераздирающая история в книге. Журналисты сейчас спрашивают у Жени: «Была ли мысль обратиться в суд?» Она отвечает: «Сажать кого-то — нет. У них есть дети, и я бы не хотела, чтобы они росли в неполноценной семье». Однако, даже если бы Женя была очень злая, подать в суд на кого бы то ни было ни у нее, ни у других участниц группы не получится. Во всяком случае, судя по этой книге. Возраст сексуального согласия в РФ — 16 лет; с этого момента возможно лишь моральное, но не уголовное осуждение того, кто предлагает девушке участвовать в действиях сексуального характера. Насилие — другое дело, но его, как пишет Женя, не было.

Были ли «Ранетки» богатыми?

В 2009 году журнал «Форбс» написал, что группа заработала $1,3 млн. По мнению продюсера, каждая участница получила около 6 млн рублей, по подсчетам одной из участниц — 5 млн. Но это за все время существования коллектива. То есть они получали примерно по 30 000 рублей в месяц — «даже не средняя зарплата по Москве».

Не думайте, что мы в этой заметке пересказали всю книгу целиком. Там еще масса захватывающих историй. «На фестивале «5 звезд» в Сочи, во время съемок финальной песни

Иосиф Кобзон сказал нам «Обнимите дядю», но из-за громкой музыки нам послышалось «Обнимите, б…». Мы тогда не поняли почему он так с нами, но все равно побежали обниматься».На этой светлой ноте и хочется завершить историю про дорогу «Ранеток» в ад.

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