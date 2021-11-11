«Пупочек торчком и живот опустился»: беременная Нюша в шелковой тряпице блеснула своей «прелестью»

Певица Нюша в самое ближайшее время станет мамой во второй раз. Вместе с мужем Игорем Сивовым поп-дива воспитывает дочку Симбу. Эта беременность стала для артистки неожиданной, однако Нюша в полном восторге от того, что у них с мужем появится еще и сынишка. По словам певицы, они назовут малыша также ярко и оригинально, как и дочку. А вот как именно — пока секрет.

В Испании беременная Нюша позировала в тонком шелковом платьице, которое подчеркивало ее округлившийся животик как вторая кожа. Поклонники не оставили без внимания пышную фигуру поп-дивы, подметив, что у артистки уже заметен пупочек, а ее животик опустился.

«Пока мы занимаемся переездом в новое жилье в Дубае, порадую вас фоточками, которые снимали еще в Испании!! А так и не скажешь… Какой фильм напоминает?? Мне «Звездные Войны», планета Татуин», — отметила певица. «Какое странное платье для беременных! Больше на гусеничку похожа», «Пупочек торчком и живот опустился», «Не каждая сможет вот так позировать с таким пузиком», «Как будто пора рожать, животик вниз ушел», «Срок уже внушительный», «Показала свою главную прелесть, свою драгоценность — беременное пузико», «Все будущие мамочки такие милашки?» — пишут фолловеры.

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