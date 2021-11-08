«Секси-мамочка»: беременная Нюша в шортах-панталонах смело обнажила огромный живот

Певица вот-вот станет мамой во второй раз.

Певица Нюша с мужем Игорем Сивовым воспитывают дочку Симбу. Пара специально выбрала для малышки такое яркое и звучное имя. Поп-дива уверяет поклонников, что и новорожденного сынишку они назовут не менее эффектно — как именно? Это пока секрет.

На отдыхе в Дубае певица то и дело позирует в модных нарядах. Так, к примеру, Нюша примерила шортики-панталоны из стрейчевой тянущейся ткани, чтобы уместить свой большой беременный животик. Изюминкой образа певицы стали кипенно-белый топик с «золотой» молнией и апельсиновый жакет с фантазийным принтом.

«Ню, ты лучше всех!», «Мамочка отдыхает — на чиле, на расслабоне», «Красиво жить не запретишь!!», «Животик вот-вот лопнет!! Когда рожать-то пойдем??», «Сынуля в пузике много место занимает», «Как только шорты натянула??», «Секси-мамочки», «Даже беременная такая моднючая», «Отдых всегда на пользу», «Бюст больше стал в разы», «Ути! Какая сладкая», — пишут фолловеры.

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