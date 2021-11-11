Романтика для двоих: Бурак Озчивит умилил трогательным поцелуем с Фахрийе Эвджен

Актер из турецкого сериала «Великолепный век» проявил нежность к Фахрийе Эвджен, одарив ее поцелуем в щеку.

На личной страничке в Instagram Фахрийе Эвджен поделилась свежим снимком с возлюбленным, умилив поклонников. Бурак Озчивит нежно обнял свою красавицу-жену, и одарил ее поцелуем в щеку. Парочка крайне редко проявляет свои чувства так открыто на публике. В этом союзе подрастает первенец Бурака — двухлетний сын Карана. В одном из интервью актер из турецкого сериала «Великолепный век» признался, что как только он увидел на съемочной площадке Фахрийе, между ними сразу же пробежала искра. Пара снималась в исторической ленте «Королек — птичка певчая».

Поговаривают, что Фахрийе Эвджен сильно ревнует своего мужа к поклонницам и старается не подпускать к нему девушек. Сам Бурак против такого проявления чувств со стороны своей второй половинки ничего не имеет. Несмотря на то, что актер считается одним из первых красавчиков Турции, он преданный семьянин.

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