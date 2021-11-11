«Словно султан со своей семьей»: Бурак Озчивит с женой Фахрийе и малюткой-сыном полакомился булочками на пикнике

Бурак Озчивит снимается в третьем сезоне популярного турецкого сериала «Основание Осман». Актер можно сказать днюет и ночует на съемочной площадке исторического проекта. После «Великолепного века» красавца-турка пригласили в новый сериал, повествующий о славном предке султана Сулеймана — Османе Гази. Именно его и играет Бурак Озчивит. При всей своей занятости актер успевает и побыть с семьей.

Вместе с женой Фахрийе Эвджен и сыном Караном Бурак устроил мини-пикник на природе. Взрослые полакомились фастфудом: картошкой фри, хот-догами, булочками, газировкой, ну а малышу Карану пришлось довольствоваться соком.

«Словно султан со своей семьей!», «Какую густую бороду отпустил, ну вылитый султан Сулейман», «Мог бы играть и самого султана», «Красивая семья», «Вот уж не думала, что Малкочоглу Бали-бей будет угощаться фастфудом», «А как же фигура?? Фахрийе с аппетитом пробует хот-дог?», «На свежем воздухе всегда вкуснее», — пишут фолловеры.

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