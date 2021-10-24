«Не станет навязывать свое мнение»: Влад Топалов рассказал о типе женщины, которая понравится любому

Исполнитель Влад Топалов порассуждал о самой лучшей женщине. Знаменитость признался, что всем нравятся мудрые девушки.

Напомним, Влад Топалов счастлив в браке с ведущей Региной Тодоренко. Артист часто признается избраннице в любви. Во многом брак знаменитостей держится на взаимоуважении, а также мудрости. Последним, по словам Топалова, и обладает его жена.

«Мужчине хочетcя быть рядом с мудрой женщиной. Той, которая примет его таким, какой он есть, поддержит, попросит помощи, проявит слабость, позволит о себе заботиться, не станет навязывать свое мнение», – отметил Влад.

Топалов рассказал и о другом типе женщин – «умных». Такие дамы не вызывают у знаменитости уважения.

«Никому не хочется быть мужем «умной», той, которая замучает советами, лишит возможности принимать решения и брать ответственность, для которой собственная правота важнее отношений с другими людьми», – признался Топалов.

Напомни, ранее Влад Топалов вместе с женой Региной Тодоренко прививали любовь к музыке своему сыну Майклу.

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