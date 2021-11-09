«Обеспокоена, смущена… Но счастлива»: жена Халита Эргенча впервые рассказала о новорожденной дочке Лейле

Бергюзар Корель призналась, что, родив в третий раз, испытала невероятное облегчение. Актриса из турецкого сериала «1001 ночь» сравнила это ощущение с пробежкой утомительного марафона. В беседе с поклонниками жена Халита Эргенча дала понять, что и она, и малышка Лейла чувствуют себя замечательно. Со здоровьем у малютки все в полном порядке.

«Лейла пришла в этот мир! И, несмотря на всю мою обычную порывистость, с самого первого момента, как только она открыла глазки, я наблюдаю за ней… Оберегаю! Такое чувство, что я только-только выбралась из самого долгого и утомительного марафона.

Ощущаю себя немного уставшей, еще чуть обеспокоенной, даже смущенной, но очень счастливой! Слава Богу, у нашей Лейлы все хорошо! Она крепенькая, со здоровьем все отлично. Хочу поблагодарить всех за добрые пожелания, молитвы и самое главное — за ваше присутствие в моей жизни!

Все это придавало мне сил. А ближайшая неделя будет именно такой… в заботах и радости! Спасибо большое за эту маленькую жизнь!» — написала в своем микроблоге актриса.