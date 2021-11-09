«Не хочется связываться»: Эд Ширан рассказал, почему до сих пор не спел дуэтом с Адель

Эд Ширан и Адель — пожалуй, два самых популярных британских артиста нашей современности, однако до сих пор они не выпустили ни одной совместной песни. В новом интервью у 30-летнего певца напрямую спросили, почему так.

Эд ответил, что Адель в принципе ни с кем не сотрудничает. Но он и сам не горит желанием сделать дуэт с ней.

«Ее вещи настолько хороши, что даже не хочется связываться с этим», — сказал Ширан нью-йоркскому радио 103.5 KTU.

Музыкант признался, что знал артистку еще до того, как она стала той самой Адель. Они знакомы уже 15 лет. Эд видел выступления девушки, когда она еще пела с бас-гитарой в малоизвестной группе. Позже, когда они оба стали знаменитыми на весь мир, то были приятно удивлены увидеть друг друга на музыкальном Олимпе. Однако Ширан отметил, что не так уж близко знаком с певицей.

Напомним, 19 ноября у Адель выйдет четвертый альбом под названием «30», до этого она «молчала» почти пять лет. А у Ширана в конце октября вышла новая пластинка с необычным названием «=».

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