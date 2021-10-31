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Уикенд в Грязи: 72-летняя Пугачева в отглаженных брюках для стиляг показала постройневшую фигуру

Жена шоумена Максима Галкина тщательно следит на своей внешностью.

Уикенд в Грязи: 72-летняя Пугачева в отглаженных брюках для стиляг показала постройневшую фигуру
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

Еще историк моды Александр Васильев говоря о звездном гардеробе Аллы Пугачевой подметил, что с замужеством певица заметно похорошела: она не только сменила имидж, отказавшись от балахонов, но и постройнела. Поэтому ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале не видит ничего предосудительного в том, что артистка позволяет себе наряжаться в мини — то и дело позируя то в коротких шортиках, то в юбочках до колен.

Певица Алла Пугачева
Алла Пугачева в лимонных брюках-дудочках со стрелочками прогулялась по террасе в деревне Грязь. Фото: Instagram.com/maxgalkinru

На террасе подмосковного особняка в деревне Грязь Примадонна щеголяла в лимонном костюме с жакетом оверсайз и отглаженных брюках-дудочках для стиляг. Изюминкой образа стали кокетливая шляпка и белоснежные ботинки на тракторной подошве. А под пиджак певица надела кипенно-белую блузу.

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