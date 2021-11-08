«Неповторимая!»: Диана Пожарская поделилась архивным фото Оксаны Фандеры

Актриса трогательно поздравила свою звездную свекровь с 54-летием.

Диана Пожарская поделилась архивным фото Оксаны Фандеры в 54-й день рождения. Девушка публично поздравила свекровь.

«С днем рождения, неповторимая!» — написала Пожарская в своем Instagram.

Поклонники обратили внимание, что актрисы очень похожи между собой. «Как вы похожи», «Похожи, потрясающие», «Похожи, но обе такие неповторимые», — восхитились подписчики.

Напомним, что в марте этого года Диана Пожарская вышла замуж за Ивана Янковского — сына Оксаны Фандеры. В семье актеров родился мальчик, которого назвали Олегом в честь дедушки Ивана — знаменитого актера Олега Янковского. Фандера не скрывает, что наслаждается новым статусом и помогает Пожарской ухаживать за ребенком.

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