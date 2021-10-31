Трогательное счастье: Пожарская показала всю свою любовь к внуку Янковского на четырех фото

Многие фолловеры заметили, что актерская пара выглядит словно брат и сестра.

30 октября родился артист Иван Янковский, внук любимца публики всего постсоветского пространства Олега Янковского, сын знаменитых актеров Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры.

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Его гражданская жена, артистка Диана Пожарская, которая воспитывает от него сына Олега, трогательно поздравила возлюбленного с 31-летием.

«Моя любовь сегодня родилась!» — написала она в личном блоге.

И обнародовала несколько фотографий, которые показали все чувства Пожарской к Янковскому. Кадры растрогали фолловеров знаменитостей. Многие подписчики сочли, что Иван и Диана имеют схожую внешность.

«Вы прекрасные», «Такие милые, вы даже похожи, значит точно нашли друг друга, счастья вам!», «Я сперва подумала, что вы близнецы», «Вы заметили, как они похожи друг на друга?», «Как же вы похожи», «Потерянные близнецы», — написали в комментариях люди.

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