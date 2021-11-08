«Это было очень тяжело»: Брайан Орсер рассказал, почему от него ушла Евгения Медведева

На этапе Гран-при в Турине тренер по фигурному катанию Брайан Орсер рассказал, почему от него ушла Евгения Медведева. Орсер тренировал фигуристку два года в Канаде.

Когда началась пандемия, Евгения вернулась в Россию и ее наставником снова стала Этери Тутберидзе.

«Это было очень тяжело. Для всех нас. Мы старались работать, несмотря ни на что, разговаривая по зуму и отправляя видео», — посетовал Брайан Орсер изданию «Чемпионат».

Каток в Торонто на карантин не закрывали. Однако Медведева уже не смогла вернуться из-за закрытых границ и заражения коронавирусом.

«Она отправилась на шоу в Японию, а обратно смогла вернуться только в Россию. Потом она заболела ковидом, ей было очень плохо, а потом она решила перестать выступать. Евгения написала мне об этом сообщение, так что я узнал об этом от нее, а не от других. Это было очень любезно и вежливо с ее стороны», — рассказал тренер.

Брайан Орсер рассказал, что гордится своей бывшей воспитанницей. Несмотря на юный возраст, девушка уже сделала себе имя в спортивном мире и продолжает двигаться по карьерной лестнице, участвуя в разных телевизионных шоу.

«В молодом возрасте она столько сделала для фигурного катания. И продолжает делать. Я так горжусь ею. Слежу за ней в Instagram, она очень занята, пишет столько сообщений. Я рад, что она счастлива и делает то, что ей нравится», — поделился впечатлениями Брайан.

Сейчас Евгения Медведева участвует в телешоу «Ледниковый период» в паре с Даней Милохиным. Они продолжают приятно удивлять зрителей своими номерами.

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