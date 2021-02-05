«Это все было как натянутая веревка»: Медведева вспомнила о чувствах в момент ухода к Орсеру

По словам фигуристки, тогда было очень много напряженности.

Серебряный призер Олимпиады в корейском Пхенчхане 2018 года Евгения Медведева заявила, что обстановка, когда она ушла от тренера Этери Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру, вокруг нее была крайне напряженной. Далеко не все фанаты оценили это решение. В то же время, когда она вернулась к Тутберидзе, то ощутила некое удовлетворение.

«После моего ухода в мире фигурного катания было очень много напряженности из-за этого, особенно среди фанатов. Это все было как натянутая веревка. А теперь как будто все прекратилось разом. Я очень рада, что все хорошо». Евгения Медведева

По словам Евгении Медведевой, ей было сложно существовать в мире, когда со всех сторон в ее адрес раздавалась критика. Кроме того, было множество слухов. Причем в большинстве своем все они были неправдивы, сообщает портал Olympicchannel.com.

Напомним, что в прошлом году Евгения Медведева неожиданно приняла решение вернуться к Этери Тутберидзе и наставница приняла ее обратно. Сам Орсер позже отмечал, что Медведева не захотела жить в Канаде без своей мамы, поэтому вернулась на родину.

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