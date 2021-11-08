В таком и венчаться можно! Барановская в романтичном платье невесты накинула на плечи небесно-голубую шаль

От гражданского мужа футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская родила троих детей — дочку Яну и сыновей — Артема и Арсения. Вот только с новым замужеством звездная красотка не спешит. При этом во многих своих интервью ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале подметила, что при желании могла бы давно вступить в законный брак. Видимо, подходящего принца Юлия пока еще не встретила. По словам теледивы, даже ее дочка Яна с нетерпением ждет, когда мама примерит наряд невесты. Но пока это возможно разве что для фотосессий.
Хотя Барановская и намекает на то, что отбоя от поклонников у нее нет, потенциальных женихов на публике она не показывает. На свежем фото Юлия позировала в романтичном кипенно-белом платье мидакси, подчеркнув стройную талию. На плечи теледива накинула небесно-голубую шаль, примерив сандалии с бантиками и без каблучка. Многим показалось, что Барановская позаимствовала босоножки у своей дочери Яны.
На фото Юлия позировала с подругой Еленой Север, которая является супругой бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселева. У пары есть двое сыновей — Юрий и Владимир-младший.
«Я все время думаю, как же в твоей душе и в твоем сердце помещается столько любви!! Спасибо, что ты есть», — ласково обратилась к близкой подруге Барановская.
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