В таком и венчаться можно! Барановская в романтичном платье невесты накинула на плечи небесно-голубую шаль

Во многих интервью ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале говорила о том, что при желании она уже давно могла бы выйти замуж. Но видимо, тот самый принц ей пока не встретился.

От гражданского мужа футболиста Андрея Аршавина телеведущая Юлия Барановская родила троих детей — дочку Яну и сыновей — Артема и Арсения. Вот только с новым замужеством звездная красотка не спешит. При этом во многих своих интервью ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале подметила, что при желании могла бы давно вступить в законный брак. Видимо, подходящего принца Юлия пока еще не встретила. По словам теледивы, даже ее дочка Яна с нетерпением ждет, когда мама примерит наряд невесты. Но пока это возможно разве что для фотосессий.

Хотя Барановская и намекает на то, что отбоя от поклонников у нее нет, потенциальных женихов на публике она не показывает. На свежем фото Юлия позировала в романтичном кипенно-белом платье мидакси, подчеркнув стройную талию. На плечи теледива накинула небесно-голубую шаль, примерив сандалии с бантиками и без каблучка. Многим показалось, что Барановская позаимствовала босоножки у своей дочери Яны.

На фото Юлия позировала с подругой Еленой Север, которая является супругой бизнесмена и музыкального продюсера Владимира Киселева. У пары есть двое сыновей — Юрий и Владимир-младший.

«Я все время думаю, как же в твоей душе и в твоем сердце помещается столько любви!! Спасибо, что ты есть», — ласково обратилась к близкой подруге Барановская.

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