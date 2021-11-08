С цепями на хрупких щиколотках: Лорак в кроп-жакете и высоких шортиках показала голые ноги

Певица прогулялась по жаркому Дубаю после концерта.

Ани Лорак в первые выходные ноября отправилась в Дубай. Но не отдыхать, как многие селебрити, а работать. Звезда выступила в местном заведении вместе с Григорием Лепсом, о чем мы рассказывали ранее.

Командировка подошла к концу, и артистка поблагодарила курорт и организаторов за приятную работу.

«Спасибо, Дубай, за теплый прием! Сколько же людей пришло на концерт!

Было круто!», — подписала фото певица.

После концерта Лорак прогулялась по Дубаю в черном наряде – кроп-жакете и высоких шортиках, обнажив стройные длинные ноги. В качестве обуви красотка выбрала босоножки с массивными цепями на щиколотках, подчеркнувшими их хрупкость.

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