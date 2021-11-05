«Весь пирожок на виду»: «горячая» пассия Тимати со скомканной тряпицей между ног сверкнула своей «ракушкой»

По слухам, рэпер Тимати закрутил страстный роман с красоткой-блондинкой Сашей Дони. Миловидную 19-летнюю киевлянку уже во всю сравнивают с бывшей возлюбленной музыканта — манекенщицей Аленой Шишковой. До Саши бизнесмен встречался с моделью Анастасией Решетовой, у которой была шикарная грива темных волос. После романа с брюнеткой Тимати, судя по всему, снова захотел видеть рядом с собой блондинку.

Поклонники музыканта во всю обсуждают его новую возможную пассию: многие сошлись во мнении, что Саша перебарщивает с обнаженкой. Так, на шикарной яхте Дони позировала в мини-бикини, сверкнув своим «пирожком» в слишком тесных трусиках. Киевлянка «случайно» блеснула «заветным холмиком», утянув его скомканной тряпицей меж бедер.

«Весь пирожок на виду», «Заветные складки у зоны бикини показала всем! Ну срамота!!», «Тимати поэтому влюбился??», «Опа! Где тут вообще трусы-то?? Как будто голышом», «Мда! Бывшие пассии Тимати в таком виде по пляжу не скакали», «Что тут Тимати нашел?? Одни кости и ребра», «Откармливать надо», — пишут фолловеры.

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