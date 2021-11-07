«Ба! Сексуальностью так и прет»: Волочкова в стрингах села на валун, раскинув ноги в шпагате

Бывшая прима-балерина Большого театра ошарашила поклонников своей эротичной позой на камнях.

Анастасия Волочкова не перестает удивлять шпагатами в самых неожиданных местах. Так, к примеру, в тесных васильковых стрингах бывшая прима-балерина Большого театра села на валуны у отеля, измерив ширину камней своей эффектной растяжкой. При этом артистка едва не засветила заветный «треугольник» в трещащих по швам трусиках. Экс-возлюбленная бизнесмена Сулеймана Керимова эффектно раскинула стройные ножки в стороны в поперечном шпагате.

«Мерой своего шпагата измеряю длину камней в замечательном отеле!! У меня длинные и стройные ножки», — похвасталась Анастасия. «Ба! Сексуальность так и прет!!», «Какие стройные ножки», «Бедра в растяжку, ладно хоть трусики на ракушке не лопнули», «Ай, хороша! Королевишна», «Сексуальный балетный шпагат на камнях», «Все туристы кинутся к этому валуну потом», — шутят фолловеры.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.