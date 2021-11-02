«Еще курчавые лепестки покажи»: Волочкова интимно раскинула ноги в разные стороны, сверкнув «ракушкой» в стрингах

Анастасия Волочкова ошеломила поклонников в Instagram своей эффектной растяжкой. На яхте бывшая прима-балерина Большого театра раскинула ноги в разные стороны в поперечном шпагате, блеснув своим «заветным треугольником». Звезда балета интимно обтянула «сдобный пирожок» слишком тесными стрингами, едва не засветив свою «ракушку».

«Еще курчавые лепестки покажи», «Ба! Вот это растяжка», «Настюша опять за свое? Шпагат всюду», «Главное пирожок на месте, не потеряла», «Лишь бы стринги не лопнули», «Ножки в разные стороны, а трусики по швам трещат», «В таком белье опасно так ноги задирать», «Купальник такой крохотный! Все равно что голышом», «А зачем тут вообще трусики??», «Фантазия пошла», «Ух! Сочно», — пишут фолловеры.

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