У младшей отец актер, у старшей — ювелир: Климова «подловила» на прогулке двух своих дочек от разных мужей

Белла уже скоро пойдет в школу. Малыша заметно подросла за лето и осень.

Екатерина Климова «подловила» на прогулке двух своих дочерей от разных мужей. Старшую Елизавету актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» родила от ювелира Ильи Хорошилова, а младшую Беллу — от Гелы Месхи, с которым вместе с снималась в одном из сериалов. Тогда-то между ними и вспыхнуло романтическое чувство.

В промежутке Климова успела родить и сыновей от Игоря Петренко — Матвея и Корнея. Актер стал многодетным отцом. Нынешняя избранница Кристина Бродская подарила ему еще троих дочерей — Софию-Каролину, Марию и Еву. Таким образом, у Петренко пятеро детей. В этом вопросе он перещеголял даже экс-жену Екатерину Климову.

Белла за прошедшее лето и осень заметно подросла, скоро малышка пойдет в школу. А ее старшая сестра учится на факультете журналистики в МГУ.

«Крошки мои», — отметила актриса.

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