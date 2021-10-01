Изящество и стиль: Климова после советов Хромченко предстала в свете в парчовой юбке-карандаше

К нарядам из этой ткани рекомендовала присмотреться Эвелина Хромченко.

Звезда сериала «Бедная Настя» Екатерина Климова предстала на светском вечере, организованном в честь дня рождения ее младшей дочери Беллы в утонченном и трендовом луке.

Актриса примерила топ с атласным мерцанием цвета шоколада и парчовую юбку-карандаш. Особенно эффектно ее наряд смотрелся в отблесках лам в ресторане.

На блестящую одежду и конкретно на парчу предлагала ранее обратить внимание Эвелина Хромченко во время эфира шоу «Модный приговор» на Первом канале. Наряду с этой тканью в сезоне также актуален бархат, жаккард и шелк. Любопытно, что и демократичный трикотаж стал в этом году настоящим фаворитом подиумов.

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