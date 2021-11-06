Егор Крид в прошлом: Валя Карнавал похвасталась роскошным букетом от тайного поклонника

19-летняя блогер сильно удивилась подарку, который доставили прямо домой к знаменитости.

В последних Stories личного микроблога исполнительницы Вали Карнавал появились снимки в цветах. Знаменитость получила несколько букетов от тайного поклонника.

Валя записала ролик, в котором появилась перед поклонниками в нежно-розовом махровом халате. Карнавал отодвинулась и засветила белоснежный букет роз и хризантем.

А на других кадрах Валя запечатлела два других букета. Розы, гортензии и другие цветы были собраны специально для артистки.

Карнавал не стала скрывать удивление от такого роскошного подарка. Исполнительница прочитала записку, которая прилагалась к букетам. Однако блогер не рассказала, кто решил порадовать ее.

Поклонники Карнавал порадовались за Валю, которая недавно пережила тяжелое расставание. Теперь исполнитель Егор Крид остается для певицы в прошлом.

Напомним, ранее Валя Карнавал захотела продолжить карьеру актрисы. Знаменитость уже снималась в сериале «Отпуск» для канала ТНТ. Также Валю приглашали на съемки клипов другие музыканты.

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