Тишман страстно поцеловал девушку в «Шоумаскгоон», а Цой сравнил его с Орейро

В седьмом выпуске популярного проекта НТВ «Шоумаскгоон» Марк Тишман показал очень откровенную романтику. Под песню Hero на сцене пошел дождь. Мокрый Марк со словами «Мне нужен герой! Спаси меня!» попытался спасти умирающую девушку. Сначала он обнимал ее, а потом страстно поцеловал.

«Как это трогательно», — чуть не расплакалась Карина Кокс.

Анатолий Цой оказался более оригинальным. Певец признался, что Тишман напомнил ему… Наталью Орейро с ее испанским языком.

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