Итоги «Шоумаскгоон»: «раздвоение» Лазарева и неожиданная двойка Костюшкина

В субботу, 30 октября, на НТВ показали шестой выпуск популярного проекта «Шоумаскгоон». Это шоу, в котором девять артистов исполняют номера, а потом ставят друг другу баллы от 2 до 9. В итоге в проекте победит тот, кто наберет максимальное количество баллов.

Приглашенный гость имеет девять баллов. Он может распределить их так, как посчитает нужным. Сергей Лазарев решил поступить оригинально. Один балл он отдал «королю дна» Стасу Костюшкину, а восемь баллов присудил Анатолию Цою.

По результатам шести выпусков, на последнем месте традиционно красуется Стас Костюшкин. Восьмым стал Марк Тишман, седьмым – Кирилл Туриченко. На шестой строчке расположился Вячеслав Макаров, на пятой – Алиса Мон. Четвертое место у Юлии Паршуты.

Бронзовая медаль досталась Анатолию Цою, серебряная – Карине Кокс. И победителем по итогам шести выпусков пока является Диана Анкудинова.

Кстати, Стас Костюшкин неожиданно для многих поставил двойку Диане Анкудиновой. Но даже это не помешало ей прорваться на самый верх.

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