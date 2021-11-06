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«Нет, ну как вы это делаете?»: Бондарчук в изумрудном бикини в позе «лотоса» сразила поклонников

Бывшая жена режиссера похвасталась фигурой подписчикам.

«Нет, ну как вы это делаете?»: Бондарчук в изумрудном бикини в позе «лотоса» сразила поклонников
Светлана Бондарчук. Фото: Globallookpress.ru

Светлана Бондарчук сверкнула стройной фигурой в изумрудном бикини. Девушка находится в фитнес-туре со своей студией йоги в Турции. Светлана застыла в асане и качается на волнах на фото в своем профиле в Instagram.

«Русалка!», «Нет, ну как вы это делаете?»,«Приятно посмотреть! Радуйте нас дальше! Приятного отдыха!», «Светлана, вы супер!» — восхищаются подписчики фигурой Бондарчук.

Фото Светланы Бондарчук
Светлана Бондарчук. Фото: Instagram.com/a030aa

После развода с Федором Бондарчуком, Светлана открыла свой фитнес-клуб. Девушка увлеклась йогой и пилатесом. Сейчас девушка активно пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание.

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Светлана Бондарчук