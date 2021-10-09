«Икона стиля»: Бондарчук выбрала актуальный образ для прогулки

На прогулку по осенней Москве Светлана Бондарчук вышла в модном образе. Так считает эксперт портала Teleprogramma.pro, стилист и культуролог моды Надя Иванова. Она разобрала образ телеведущей, отметив, что Бондарчук является иконой стиля.

«Для меня Светлана – икона стиля российского шоу-бизнеса. Она следит за модным тенденциям, это видно и с тонким вкусом применяет их в своем гардеробе. Поэтому этот образец действительно соответствует тенденциям сезона осень-зима 2021-2022. Здесь актуальная цветовая гамма – травяной оттенок зеленого. Второй актуальный оттенок этой осени – лавандовый и сиреневый. Светлана очень смело их сочетает в этом образе», — сказала Надя Иванова.

Справка Teleprogramma.pro

Надя Иванова – визажист, стилист, культуролог моды. Высшее образование в сфере моды. Факультет «культуролог моды» СПб Университет Культуры и Искусства.

Опыт в сфере фешн 19 лет.

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