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Эффектно: Лорак подчеркнула точеные формы мерцающим боди с бахромой в зоне бикини

Певица в стильном наряде вышла на сцену.

Эффектно: Лорак подчеркнула точеные формы мерцающим боди с бахромой в зоне бикини
Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Певица Ани Лорак в своем Instagram не только делится с подписчиками новостями о выступлениях и предстоящих премьерах песен, но и показывает повседневные и концертные наряды.

Накануне поп-дива выходила на сцену одного из столичных ресторанов в дуэте с Григорием Лепсом. Звезда показала кадры своего выступления, а также продемонстрировала образы, в которых предстала перед публикой.

Ани Лорак. Фото: instagram.com/anilorak/

Один из эффектных костюмов Лорак состоял из мерцающего стразами боди, бахрома которого прикрывала, подобно юбке, паховую зону певицы. Колготки в сетку подчеркнули красоту и стройность ног, а массивные плечи трендовой формы «седло» выдавали в певице настоящую модницу.

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