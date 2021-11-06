Эффектно: Лорак подчеркнула точеные формы мерцающим боди с бахромой в зоне бикини

Певица Ани Лорак в своем Instagram не только делится с подписчиками новостями о выступлениях и предстоящих премьерах песен, но и показывает повседневные и концертные наряды.

больше по теме Ани Лорак в золотистом платье-рыбке со шлейфом и откровенным декольте вышла на сцену Певицы выступила вместе с Григорием Лепсом.

Накануне поп-дива выходила на сцену одного из столичных ресторанов в дуэте с Григорием Лепсом. Звезда показала кадры своего выступления, а также продемонстрировала образы, в которых предстала перед публикой.

Один из эффектных костюмов Лорак состоял из мерцающего стразами боди, бахрома которого прикрывала, подобно юбке, паховую зону певицы. Колготки в сетку подчеркнули красоту и стройность ног, а массивные плечи трендовой формы «седло» выдавали в певице настоящую модницу.

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