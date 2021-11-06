Ани Лорак в золотистом платье-рыбке со шлейфом и откровенным декольте вышла на сцену

Поп-дива Ани Лорак старается держать поклонников в курсе событий своей творческой жизни. Звезда часто показывает не только закулисье и процесс создания хитов, но и свои выступления в микроблоге.

На этот раз красотка Лорак вышла на сцену вместе с Григорием Лепсом. Артистка облачилась в эффектный наряд – силуэтное платье фасона «рыбка», или годе, со шлейфом и откровенным декольте. Во всей красе образ дива позволила разглядеть на фотосессии.

Между тем, пока Лорак трудится в поте лица, ее десятилетняя дочка София от экс-мужа угодила в скандал. Девочка провела время с отцом и, катаясь с горки, выругалась матом. Мужчине пришлось извиняться за поведение девочки.

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