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«Мой сынуля младшенький!»: Арзамасова «подловила», как ее 47-летний муж нес на руках мирно спящего в плюшевом костюме Левушку

Актриса из ситкома «Папины дочки» умилила поклонников семейной идиллией.

«Мой сынуля младшенький!»: Арзамасова «подловила», как ее 47-летний муж нес на руках мирно спящего в плюшевом костюме Левушку
Лиза Арзамасова с сыном Левушкой. Фото: Instagram.com/liza_arzamasova

В Stories микроблога Лиза Арзамасова поделилась свежими кадрами, умилив поклонников семейной идиллией. Жена постановщика ледовых шоу «подловила», как Илья Изяславич нес на руках мирно спящего в плюшевом костюмчике малютку-сына Левушку. Особенно фанатам понравился шутливый диалог пары и как Авербух любя называл кроху своим «сынулей младшеньким». Видимо, Левушка задремал в машине, даже беседа мамы и папы его не потревожила.

«Это мой сын», — гордо отметил Илья Изяславич, укачивая малютку на руках.

«Ммм… Это ваш сын??» — поддержала шутливый тон мужа Лиза.

«Мой сынуля младшенький», — уточнил хореограф.

«Ехал сам на машине, долго рулил и устал», — пояснил Илья.

«А ты решил его понести?» — тут же спросила Елизавета.

«Да, права-то у него есть», — добавил Авербух.

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