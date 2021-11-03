С Авербухом на катке: 26-летняя Арзамасова в вязаных гетрах поверх плюшевых штанов вышла на лед

Актриса из ситкома «Папины дочки» утеплилась перед прокатом, молодой мамочке нельзя простужаться.

Лиза Арзамасова в Storeis микроблога поделилась свежими кадрами с репетиции на льду. Вместе с 47-летним постановщиком ледовых шоу Ильей Авербухом актриса из ситкома «Папины дочки» устроила импровизированные танцы на ледовой арене, лихо отплясывая на глаза у звездных участников проекта «Ледниковый период».

В какой-то момент Елизавета даже запрыгнула на руки к мужу, полностью доверившись его умениям. Авербух, надо отдать должное, свою красавицу-жену на лед не уронил. На немыслимо быстрой скорости Илья Изяславич кружил в воздухе Лизу, исполняя с ней танцевальную поддержку.

Перед выходом на лед возлюбленная Авербуха утеплилась, молодой мамочке нельзя простужаться. Лиза примерила плюшевые дутые штаны, поверх которых она натянула вязаные гетры, утеплив щиколотки. Изюминкой образа стали пуховик и бейсболка.

«Ну какие молодцы!!», «Так, а сынишку с кем оставили??», «Левушка с бабушкой?? Или с няней?», «Лиза форму не теряет, вон как отплясывает на льду», «Спортивные будни в семье», «Повезло Илюшке с женой, просто попрыгунья-стрекоза», «Классные! Так держать», — пишут фолловеры.

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