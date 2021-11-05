«Абсолютное вранье»: Марина Юдашкина опровергла слухи о ссоре с Дмитрием Дюжевым

Жена модельера Валентина Юдашкина отреагировала на новость о скандальном показе, с которого предположительно выгнали артиста Дмитрия Дюжева.

Марина Юдашкина отметила, что никакого модного показа не было. Поэтому Дюжев просто не мог сказать там ничего обидного. Значит, и выгнать артиста не пытались.

«Все живем одним днем, — якобы в беседе со одним из популярных телеканалов сказал Дюжев. — Тот день, когда перейдем в иной мир, никто не знает. Сегодня мы видели гения. Нашего современника. Увидим ли мы его когда-нибудь еще — неизвестно», – якобы высказался Дюжев.

«Мы дружим с Дюжевыми много-много лет, это наши близкие друзья, — сказала «КП» Марина. — Так что это абсолютное вранье. Не понимаю, что за чепуху придумали. Для меня это просто удивление. Показа никакого не было. О чем речь? Если и показа не было, то что он мог сказать? Глупости. Это история о том, как журналист, сидя дома на изоляции в локдаун, придумывают, что им писать. Ну, спасибо, что о нас помнят!», – передают слова Марины Юдашкиной в kp.ru.

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