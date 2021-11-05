Участники «Битвы экстрасенсов» выяснят, почему загадочно погиб подросток-эмобой Эрик Скелетон

Весной этого года парня нашли мертвым на козырьке дома.

Участники шоу «Битва экстрасенсов» в новом выпуске шоу прольют свет на загадочную смерть популярного в молодежных кругах эмобоя Эрика Скелетона.

Весной этого года Эрик был найден мертвым на козырьке подъезда одной московской девятиэтажки. Обстоятельства его гибели до сих пор вызывают вопросы у всех, кто его знал, а те, кто был рядом с ним в ту ночь, из-за страха скрывают некоторые факты.

Между тем мать погибшего, а также его друзья хотят узнать всю правду. Одни считают, что Эрик Скелетон погиб по трагической случайности. Однако другие верят в такую смерть подростка.

Кому из участников близкие поверят, а с чьими словами не захотят соглашаться, смотрите в новом выпуске «Битвы экстрасенсов» в субботу 6 ноября в 19.30 на ТНТ.

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