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Умерла финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Диля Абдрашитова

Ясновидящей было всего 53 года. Причиной ее смерти стала тяжелая болезнь.

Умерла финалистка шоу «Битва экстрасенсов» Диля Абдрашитова
Диля Абдрашитова. Фото: instagram.com/dila.abdrasitova/

Стало известно о смерти финалистки седьмого сезона популярного шоу телеканала ТНТ «Битва экстрасенсов», 53-летней Дили Абдрашитовой. На личной странице ясновидящей указана дата ее смерти — 13 марта.

О кончине ведуньи поклонники «Битвы экстрасенсов» узнали несколько недель спустя из сообщения ее дочери в соцсетях.

«Умерла наша любимая мамочка — Абдрашитова Диля. Нет слов, чтобы выразить боль утраты. Мы тебя горячо любим, мамуля. Ты навсегда останешься для нас великой женщиной и любимым человеком», — написала девушка.

На личной странице Дили Абдрашитовой «Вконтакте» сообщается, что она умерла 13 марта
На личной странице Дили Абдрашитовой во «ВКонтакте» сообщается, что она умерла 13 марта. Фото: «ВКонтакте»

Известно, что причиной смерти Дили стала тяжелая болезнь, которая развилась у женщины на фоне мощного стресса после смерти ее горячо любимого мужа в ноябре 2019 года. После похорон у экстрасенса отнялись ноги. В какой-то момент Абдрашитова чувствовала себя лучше и признавалась, что к жизни ее возвращает дочь и внуки. Но болезнь оказалась сильнее.

Напомним, Диля Абдрашитова запомнилась поклонникам «Битвы экстрасенсов тем, как она справлялась с испытаниями по поиску пропавших людей.

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